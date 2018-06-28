Анонсированы премиальные игровые клавиатуры Razer Huntsman

2018-06-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Huntsman; [131]
Razer анонсирует новую премиальную линейку игровых клавиатур Razer Huntsman. В нее войдут Razer Huntsman Elite – клавиатура с выделенными медиа-клавишами, поддержкой запястья и нижней подсветкой, а также Razer Huntsman, рассчитанная на высокую производительность. Обе клавиатуры снабжены новейшими Оптико-Механическими переключателями Razer, со скоростью света реагирующими на нажатия .

Razer продолжает разработку инновационных технологий для гейминга, и новый Оптико-Механический переключатель является наглядной демонстрацией работы компании. В каждом из переключателей используется инфракрасный луч, позволяющий определить точный момент нажатия на клавишу. Точка активации высотой 1.5 мм позволяет Оптико-Механическому переключателю Razer срабатывать на 30 процентов быстрее стандартных механических переключателей.

Оптико-Механический переключатель предлагает повышенную производительность без ущерба для тактильных ощущений. Точки активации и сброса аналогичны параметрам скоростных линейных переключателей, а тактильные ощущения схожи с теми, что можно получить от переключателей-бестселлеров Razer Green при меньшем усилии нажатия в 45 г. Срок службы Оптико-Механических переключателей в два раза выше, чем у стандартных механических клавиатур, и оценивается в 100 млн нажатий. Применение оптических технологий и использование металлического стабилизатора в каждом из переключателей позволили снизить количество движущихся и взаимодействующих частей в клавиатуре. Это заметно увеличивает ее надежность и делает Razer Huntsman устройством, на которое можно положиться годами.

Razer Huntsman Elite – универсальная клавиатура с отдельными медиа-клавишами для быстрого и удобного доступа. Каждая из трех тактильных кнопок, а также многофункциональная цифровая панель могут быть индивидуально настроены при помощи Razer Synapse 3, открывая безграничные возможности для создания биндов, макросов и световых эффектов. Huntsman Elite снабжена представленной ранее в Ornata Chroma и в BlackWidow Chroma V2 эргономичной поддержкой запястья для непревзойденного комфорта во время продолжительных игровых сессий.

Razer Huntsman Elite так же является первой клавиатурой от Razer с гибридной памятью на борту и в облаке, позволяя сохранять настройки профилей онлайн при помощи облачного хранилища и оффлайн благодаря встроенной памяти. Razer Huntsman Elite предлагает полный спектр возможностей подсветки Razer Chroma для максимального погружения в игру. Подсветкой снабжена каждая из клавиш Huntsman, обратная сторона клавиатуры и поддержка запястья по периметру.

Геймерам доступны 16.8 млн цветовых оттенков и множество световых эффектов. Дополнительную детальную настройку подсветки можно произвести при помощи программной платформы Razer Synapse 3, а результатами своего творчества можно поделиться с миллионами других пользователей Razer на платформе Razer Chroma™ Workshop. Многие популярные игры, такие как Fortnite, Overwatch, Warframe и другие, также имеют встроенные профили подсветки Chroma. Эти профили могут использоваться в обучении, для создания динамических эффектов, реагирующих на изменения в игре, и прочего. Владельцы Razer Huntsman могут синхронизировать подсветку своей клавиатуры с целой экосистемой продуктов, поддерживающих Chroma, включая «умное» освещение для дома Philips Hue и многие другие устройства.

Razer Huntsman доступна для заказов начиная с сегодняшнего дня. Разработанная с использованием Оптико-Механических переключателей и оснащенная подсветкой Razer Chroma, эта клавиатура предлагает непревзойденный опыт от игр и наивысшую скорость активации среди клавиатур от Razer.

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