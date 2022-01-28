Анонсированы премиальные умные часы Harmano Hearfit

Индийский производитель аудиоустройств Harmano объявил о выходе в сегмент умных часов под торговой маркой Hearfit. Бренд наиболее известен высококачественной и долговечной аудиопродукцией, которую они предлагают по честным и разумным ценам.

Подробностей о спецификациях будущих умных часов пока нет. Тем не менее, благодаря изображению, предоставленному брендом, мы можем заметить, что умные часы будут иметь закругленный циферблат и металлический корпус премиум-класса. Умные часы Hearfit также будут иметь две физические кнопки сбоку и вероятно, будут поставляться с прочными силиконовыми ремешками. Название бренда указывает на то, что умные часы Hearfit будут ориентированы на фитнес и как ожидается, будут оснащены датчиком SpO2 и пульсометром. Умные часы также могут включать в себя различные спортивные режимы и трекер шагов, которые являются стандартными функциями современных умных часов.
Комментарии и отзывы Harmano Hearfit
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