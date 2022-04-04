Анонсированы умные часы Fire-Boltt Incredible

Функции, связанные со здоровьем включают монитор SpO2 и датчик сердечного ритма, которые обеспечивают разбивку показаний в течение дня. В часах также есть режим медитативных дыхательных упражнений, который поможет вам в этом процессе. Что касается фитнес-функций умных часов, то они имеют 28 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, крикет, йогу, бадминтон, езду на велосипеде, футбол и многое другое. Часы также отслеживают ежедневный подсчет шагов, пройденное расстояние, сожженные калории и среднюю частоту сердечных сокращений.
Fire-Boltt Incredible предлагает такие функции, как уведомления из таких приложений, как WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, а также оповещения о входящих вызовах. Часы также дают пользователям контроль над камерой сопряженного смартфона, а также контроль над музыкой. Для развлечения часы оснащены встроенными автономными играми, такими как Flappy Bird Clone и 2048. Fire-Boltt утверждает, что умные часы Incredible могут работать до 7 дней без подзарядки в обычном режиме и до 20 дней в режиме ожидания. Часы имеют класс защиты от пыли и воды IP68 и предлагает более 200 облачных циферблатов.