Анонсированы умные часы Noise Colorfit Pulse Buzz

Еще в апреле компания Noise выпустила умные часы Colorfit Ultra Buzz. Теперь бренд анонсировал новые умные часы под названием Noise Colorfit Pulse Buzz, дебют которых запланирован на 8 июня.

Согласно тизеру, умные часы будут иметь металлический корпус, в котором разместится прямоугольный дисплей с диагональю 1,69 дюйма. Он также будет иметь кнопку с короной для удобной навигации по пользовательскому интерфейсу. Умные часы будут предлагать популярную функцию вызовов по Bluetooth, которая позволит пользователям совершать и принимать звонки без необходимости доставать свои смартфоны. Умные часы также будут предлагать 150 настраиваемых облачных циферблатов.

Для спорта и фитнеса Colorfit Pulse Buzz имеет 60 встроенных спортивных режимов, а также пакет Noise Health для отслеживания вашего здоровья. И последнее, но не менее важное: смарт-часы обладают впечатляющей защитой от воды и пыли IP68.
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