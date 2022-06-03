Анонсированы умные часы Noise Colorfit Pulse Buzz

Согласно тизеру, умные часы будут иметь металлический корпус, в котором разместится прямоугольный дисплей с диагональю 1,69 дюйма. Он также будет иметь кнопку с короной для удобной навигации по пользовательскому интерфейсу. Умные часы будут предлагать популярную функцию вызовов по Bluetooth, которая позволит пользователям совершать и принимать звонки без необходимости доставать свои смартфоны. Умные часы также будут предлагать 150 настраиваемых облачных циферблатов.
Для спорта и фитнеса Colorfit Pulse Buzz имеет 60 встроенных спортивных режимов, а также пакет Noise Health для отслеживания вашего здоровья. И последнее, но не менее важное: смарт-часы обладают впечатляющей защитой от воды и пыли IP68.