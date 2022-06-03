Анонсированы умные часы PTron Force X10E

Индийский бренд PTron анонсировал новые умные часы под названием Ptron Force X10E. Согласно сайту Amazon, смарт-часы будут иметь прямоугольный циферблат вместе с заводной кнопкой и металлический корпус. Они будут оснащены большим 1,7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 240 x 280 пикселей.

PTron Force X10E будет поставляться с более чем 300 пользовательскими циферблатами на основе облачных технологий, а также будет оснащен сменным силиконовым ремешком. Часы имеют множество функций, связанных со здоровьем и спортом.

Устройство использует Bluetooth 5.0 для подключения и как утверждается, обеспечивает до 12 дней работы и 20 дней в режиме ожидания. Его интеллектуальные функции включают уведомления, оповещения о вызовах, управление мультимедиа, управление камерой и т. д. Умные часы совместимы как с Android (выше 9.0), так и с iOS (выше 5.0). PTron Force X10E также может быть сопряжен с приложением «Da Fit» для получения дополнительных данных о фитнесе и анализа и они обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68.