Анонсированы умные часы Realme Watch T1

Сегодня Realme провела мероприятие в Китае, на котором представила два новых смартфона - GT Neo2T и Q3s . Наряду с этим Realme анонсировала свои первые умные часы в Китае, получившие название Realme Watch T1.

Watch T1 поставляется с некоторыми функциями, которые были недоступны на ранее выпущенных умных часах Realme, продаваемых на мировом рынке, включая голосовые вызовы через Bluetooth 5.0, NFC для платежей и 4 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить до 500 песен, чтобы вы могли слушать музыку прямо через часы по Bluetooth, без участия смартфона.

Часы T1 оснащены 1,3-дюймовым цветным AMOLED-экраном с разрешением 416x416 пикселей, который защищен стеклом Gorilla Glass и поддерживает настраиваемые циферблаты и Always on display. Умные часы оснащены функцией тренировки дыхания, музыкой и управлением камерой, а также прогнозом погоды. Часы имеют встроенный GPS с поддержкой ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, поэтому вам не нужно полагаться на свой смартфон для точного отслеживания маршрута. Часы Realme Watch T1 водонепроницаемы и способны выдержать давление на глубине до 50 метров, они поставляются с аккумулятором емкостью 228 мАч, который, обеспечивает до семи дней автономной работы. T1 также поддерживает быструю зарядку, а прилагаемый адаптер, полностью заряжает аккумулятор всего за 35 минут.
Комментарии и отзывы Realme Watch T1
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