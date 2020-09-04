Анонсированы видеокарты Gigabyte RTX 30

Компания Gigabyte GeForce RTX 30 анонсировала четыре модели RTX 3090 и RTX 3080.

Все модели используют систему охлаждения WindForce 3X с тремя вентиляторами. Видеокарты оснащены защитой от коротких замыканий и перенапряжения. Серия Gaming получила OLED-дисплей для мониторинга температуры карты.

Представленные модели: RTX 3090 Gaming OC, RTX 3090 Eagle OC, RTX 3080 Gaming OC, RTX 3080 Eagle OC. Система охлаждения имеет большой радиатор с медным основанием и тепловыми трубками для обеспечения низких температур.

Есть поддержка подсветки RGB Fusion 2.0. Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 30 появятся в октябре, где мы узнаем характеристики карт и их стоимость.
Комментарии и отзывы Gigabyte GeForce RTX 30
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