Анонсированы видеокарты Gigabyte RTX 30

Все модели используют систему охлаждения WindForce 3X с тремя вентиляторами. Видеокарты оснащены защитой от коротких замыканий и перенапряжения. Серия Gaming получила OLED-дисплей для мониторинга температуры карты.
Представленные модели: RTX 3090 Gaming OC, RTX 3090 Eagle OC, RTX 3080 Gaming OC, RTX 3080 Eagle OC. Система охлаждения имеет большой радиатор с медным основанием и тепловыми трубками для обеспечения низких температур.
Есть поддержка подсветки RGB Fusion 2.0. Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 30 появятся в октябре, где мы узнаем характеристики карт и их стоимость.