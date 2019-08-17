Antec - корпус NX400 с RGB-подсветкой

Компания Antec пополнила линейку компьютерных корпусов, представив новую модель Antec NX400.

Корпус со светодиодной подсветкой и оригинальной конструкцией передней панели. Antec NX400 отличается простотой сборки и поддержкой высококачественных компонентов. Новинка оснащена прозрачной боковой панелью из пластика, что позволяет легко разглядеть внутреннее устройство компьютера. Размеры корпуса равны 425 x 230 x 465 мм.

NX400 совместим с материнскими платами типоразмера ATX, micro-ATX и Mini-ITX, а также имеет возможность установки видеокарт длиной до 330 мм и кулеров с максимальной высотой 170 мм. Также можно установить до шести 120-мм вентиляторов. Уже имеется встроенный 120-мм вентилятор на задней панели. Кроме того, в Antec NX400 найдётся место для 360-мм радиатора с водяным охлаждением на передней панели, 240-мм радиатора сверху и 140-мм радиатора сзади.

Есть семь слотов расширения, два 3,5-дюймовых отсека и четыре 2,5-дюймовых, предназначенных для размещения накопителей и карт, а также порты USB 3.0 и USB 2.0 на передней панели.

Antec NX400 доступен для покупки, цена составляет 54 евро (4 000 руб).