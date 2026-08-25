Новый Mac Studio на чипе M5 Ultra оценен в 5500 долларов

Компания Apple представила новое поколение флагманского десктопа Mac Studio, которое основана на старом процессоре M5 Max и новом M5 Ultra. Вариант с M5 Max получил 18-ядерный CPU, 40-ядерным графический процессор с нейронными ускорителями и до 128 ГБ унифицированной памяти. Версия с M5 Ultra может похвастаться 36-ядерным процессором, 64/80-ядерной графикой и до 512 ГБ памяти. Утверждается, что производительность в локальных задачах ИИ увеличилась в 3,9 и 4,3 раза соответственно в сравнении с предыдущими поколениями.

Новинки также оснащаются твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe Gen 6, интерфейсами Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Новые Mac Studio появятся в продаже 22 сентября по цене от 2500 и от 5500 долларов соответственно.

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