Игровой ПК Mechrevo Canglong G705 оценили в 3575 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент настольных персональных компьютеров игровой моделью Canglong G705, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 9850X3D с тактовой частотой от 4.7 ГГц до 5.6 ГГц, 96 МБ кэш-памяти с технологией 3D V-Cache и максимальным энергопотреблением до 160 Вт.

Новинку также оснастили графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ DDR5-6000, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью 2 ТБ, корпусом с размерами 479,6:240:450,5 мм и объемом 52 литра, 360-мм жидкостной системой охлаждения, пятью вентиляторами с ARGB-подсветкой, 850-Вт блоком питания с сертификатом 80 PLUS Gold, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort и RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной ОС Windows 11 Home.