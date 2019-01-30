Antec DP501 выглядит весьма необычно

По довольно странным причинам в последнее время производители компьютерных корпусов стали выпускать модели, куда можно поставить видеокарты большой длинны. То есть, делается упор именно на возможность поставить видеокарту 35-40 сантиметров. Это довольно приятный бонус, к примеру у новинки Antec DP501 есть запас в 380 миллиметров. Вот только даже самые длинные видеокарты с трудом преодолевают барьер в 32 сантиметра, все остальное — просто пустующее место, за которое покупатель, фактически, платит свои деньги. Конечно, нужно понимать, что у некоторых пользователей там стоит помпа для системы охлаждения или накопители, но назвать данное преимущество весомым у меня язык пока что не поворачивается. Хотя, в целом корпус весьма неплох.