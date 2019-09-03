Antec Striker выглядит шикарно

В последнее время комплектующие для персональных компьютеров стали более тихими и пользователи все чаще отдают предпочтение открытым корпусам. У них есть бонус в виде более достойного уровня охлаждения, ведь корпус продувается лучше свежим воздухом и вы можете не переживать о том, что там нагнетается температура или что-то в таком духе. Вопрос только в том, сколько такие корпуса стоят. Сейчас вот официально анонсировали корпус Antec Striker, который выглядит достаточно стильно, у него привлекательный дизайн, есть панели из стекла и много места внутри. Если вы хотите именно закрытый вариант корпуса, то это просто идеальная модель. Правда, мы пока что не знаем, за сколько Antec Striker будут продавать на отечественном рынке. Подождем анонса.