Antec представил корпус DF800 FLUX

Antec, ведущий поставщик высокопроизводительных компьютерных компонентов и аксессуаров для игр, представила новый корпус DF800 FLUX. Корпус отличается новыми визуальными эффектами благодаря геометрическому дизайну передней панели, который отражает световые эффекты благодаря особому дизайну поверхности.

Боковая панель из закаленного стекла с полным обзором позволяет пользователю продемонстрировать сборку, а внутренняя часть корпуса обеспечивает продуманную вентиляцию благодаря огромным воздухозаборникам, а также достаточному пространству для водяного охлаждения и корпусных вентиляторов. Корпус можно приобрести по цене от 93 евро.

DF800 FLUX имеет размеры 479 x 220 x 488 мм (ГxШxВ) и совместим с материнскими платами ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Что касается поддержки вентиляторов, корпус вмещает три 120-мм/три 140-мм спереди, три 120-мм/два 140-мм вентилятора сверху, а также один 120-мм вентилятор сзади и два вентилятора на кожухе блока питания. DF800 FLUX имеет несколько предустановленных вентиляторов: три 120-мм вентилятора ARGB спереди, один 120-мм реверсивный вентилятор на кожухе блока питания и один 120-мм вентилятор в задней части корпуса.

Для дополнительного водяного охлаждения в DF800 FLUX можно установить 360-мм радиатор спереди и сверху и 120-мм радиатор сзади. Корпус может похвастаться тремя трансформируемыми корзинами для 3,5-дюймовых жестких дисков без инструментов (конвертируемыми в 2 x 2,5-дюймовых твердотельных накопителя), тремя монтажными отверстиями для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а также семью слотами расширения. В DF800 достаточно места для видеокарт длиной до 405 мм, что делает его особенно подходящим для геймеров.