Antec представил корпус DF800 FLUX

Боковая панель из закаленного стекла с полным обзором позволяет пользователю продемонстрировать сборку, а внутренняя часть корпуса обеспечивает продуманную вентиляцию благодаря огромным воздухозаборникам, а также достаточному пространству для водяного охлаждения и корпусных вентиляторов. Корпус можно приобрести по цене от 93 евро.
DF800 FLUX имеет размеры 479 x 220 x 488 мм (ГxШxВ) и совместим с материнскими платами ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Что касается поддержки вентиляторов, корпус вмещает три 120-мм/три 140-мм спереди, три 120-мм/два 140-мм вентилятора сверху, а также один 120-мм вентилятор сзади и два вентилятора на кожухе блока питания. DF800 FLUX имеет несколько предустановленных вентиляторов: три 120-мм вентилятора ARGB спереди, один 120-мм реверсивный вентилятор на кожухе блока питания и один 120-мм вентилятор в задней части корпуса.
Для дополнительного водяного охлаждения в DF800 FLUX можно установить 360-мм радиатор спереди и сверху и 120-мм радиатор сзади. Корпус может похвастаться тремя трансформируемыми корзинами для 3,5-дюймовых жестких дисков без инструментов (конвертируемыми в 2 x 2,5-дюймовых твердотельных накопителя), тремя монтажными отверстиями для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а также семью слотами расширения. В DF800 достаточно места для видеокарт длиной до 405 мм, что делает его особенно подходящим для геймеров.