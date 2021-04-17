Antec представила бесшумный корпус P82 Silent

Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне.

Antec P82 Silent имеет боковые звукопоглощающие панели, это позволило снизить шум рабочей системы. Передняя панель обеспечивает достаточный приток воздуха в корпус, кроме того, она может открываться. P82 Silent поддерживает материнские платы ATX, micro-ATX и Mini-ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 380 мм и кулер ЦП высотой до 178 мм.

Корпус позволяет установить радиатор на 360 мм спереди. В Antec P82 Silent уже установлены два 120 мм вентилятора на передней панели и один 120 мм на задней.

Рекомендованная цена корпуса составляет 82,88 евро.
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