Antec представила корпус DP505 в белом исполнении

Компания Antec анонсировала белоснежный корпус DP505.

DP505 White имеет размеры 481 x 220 x 490 мм (ГxШxВ) и совместим с материнскими платами E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Корпус поступит в продажу с тремя предустановленными 120-мм вентиляторами ARGB на передней панели. Боковая панель корпуса изготовлена из закаленного стекла, а сетчатая передняя панель предлагает оптимизированный воздушный поток.

Antec DP505 поддерживает установку 360 мм радиаторов, процессорный кулер высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 375 мм.

Панель ввода/вывода оснащена кнопкой питания и светодиодным индикатором, двумя разъемами USB 3.0, одним разъемом Type C 3.2, а также разъемами для микрофона и наушников.

Цена Antec DP505 не объявлена.