Antec представила корпус NX700 Mid-Tower

Antec представила NX700, новую модель в серии NX. Корпус оснащен тремя вентиляторами ARGB с завода и теперь доступен в магазинах по очень доступной цене 84,99 евро. Серия NX от Antec предлагает большой выбор игровых корпусов со светодиодной подсветкой и привлекательным дизайном передней панели. Новый корпус NX700 имеет боковую панель из закаленного стекла и идеально подходит для встроенных компонентов. Корпус из сегмента начального уровня имеет размеры 440 мм x 220 мм x 492 мм (Г x Ш x В) и совместим с материнскими платами ATX, Micro-ATX и ITX.

NX700 поддерживает видеокарты длиной до 340 мм и радиаторы максимальной высотой 170 мм. Он предлагает место для восьми 120-мм вентиляторов. Кроме того, в NX700 предусмотрено место для 360-мм водяного кулера спереди, 280-мм кулера сверху и 140-мм кулера сзади корпуса.

Семь слотов расширения, два 3,5-дюймовых отсека которые можно преобразовать в 2,5-дюймовые и три выделенных 2,5-дюймовых отсека обеспечивают достаточно места для дисков и плат. Два порта USB 3.0, разъем питания, светодиодный индикатор и аудиоразъемы HD на крышке корпуса дополняют этот великолепный корпус и предлагают практичные возможности для подключения различных периферийных устройств к новейшим материнским платам. Для удобства очистки NX700 оснащен пылевыми фильтрами в верхней и нижней части.

Комментарии и отзывы Antec NX700 Mid-Tower
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