Antec представила стильный корпус NX420

Компания Antec представила корпус NX420 с привлекательным дизайном передней панели. Новая модель серии NX отличается стильным дизайном и привлекательной ценой.

Для демонстрации внутренних компонентов, корпус имеет боковую панель из закаленного стекла. Он поддерживает установку материнских плат форм-фактора ATX, mATX и ITX, видеокарт длиной до 330 мм и кулер высотой до 175 мм. В комплектацию входит 120 мм вентилятор ARGB, всего можно установить до шести 120 мм вентиляторов или радиаторов до 360 мм на переднюю панель и до 240 мм на верхнюю.

Порты ввода/вывода включают разъемы USB 3.0 и USB 2.0, аудиоразъемы, кнопку питания, сброса и управления подсветкой. Накопители, кабели и блок питания скрыты специальным кожухом.

Корпус Antec NX420 поступит в продажу по рекомендованной цене 75 долларов.