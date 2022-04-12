Antec выпускает новый корпус Dark League DF800 FLUX

Компания Antec объявила о выпуске нового ATX корпуса Dark League DF800 FLUX.

Корпус отличается уникальной передней панелью благодаря геометрическому дизайну.

DF800 FLUX имеет размеры 479 x 220 x 488 мм (ГxШxВ) и совместим с материнскими платами ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Он может вместить три 120 мм/140 мм вентилятора на переднюю панель, три 120 мм и два 140 мм вентилятора на верхнюю панель, один 120 мм на заднюю панель и два можно установить на кожух блока питания. Корпус поставляется с тремя предустановленными 120 мм вентиляторами ARGB, одним 120 мм на задней панели и одним 120 мм установленным на кожух блока питания. Кроме того, в DF800 FLUX можно установить 360-мм радиатор спереди и сверху и 120-мм радиатор сзади.

Новинка поддерживает видеокарты длиной до 405 мм, процессорный кулер высотой до 175 мм и блок питания длиной 205 мм. На панели ввода/вывода расположены кнопки питания и сброса, два разъема USB 3.0 и разъем для микрофона/аудио. Пылевые фильтры предотвращают попадания в корпус пыли.

Antec Dark League DF800 FLUX продается по цене 119 долларов.