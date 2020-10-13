Antec выпустила корпус DP502 FLUX с усовершенствованной вентиляцией

Antec объявила о выпуске нового корпуса DP502 FLUX с усовершенствованной вентиляцией. В данный момент корпус доступен для рынка США по цене 69.99 долларов. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла.

Antec DP502 FLUX имеет откидывающую переднюю панель. Корпус поставляется с тремя 120 мм вентиляторами ARGB установленными на передней панели, одним 120 мм на задней панели и еще один 120 мм идет в комплекте. DP502 FLUX предлагает нижнее расположение блока питания.

Новинка обеспечивает широкую совместимость для компонентов жидкостного охлаждения. В корпусе можно расположить два радиатора до 360 мм. Antec DP502 FLUX поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, m-ATX и ITX.

DP502 FLUX поддерживает видеокарты длиной до 405 мм, а высота воздушного кулера ограничена 175 мм.

На DP502 FLUX предоставляется 2-летняя гарантия качества Antec.
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