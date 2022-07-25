Antek анонсировала яркий компьютерный корпус Dark Fleet DF800 FLUX White

DF800 FLUX White обеспечивает лучшую демонстрацию игровой системы благодаря боковой панели из закаленного стекла. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, видеокарты длиной 405 мм, кулер высотой до 175 мм.
В Dark Fleet DF800 FLUX White можно установить всего 9 вентиляторов, а поставляется модель с 5 предустановленными вентиляторами ARGB. Новинка поддерживает радиаторы до 360 мм спереди и 120 мм сзади. В комплектацию с корпусом входит встроенный контроллер для подключения и управления вентиляторами.
Есть пылевые фильтры и пылевые заглушки на портах ввода/вывода.
Цену и доступность корпуса Dark Fleet DF800 FLUX White производитель не раскрывает.