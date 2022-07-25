Antek анонсировала яркий компьютерный корпус Dark Fleet DF800 FLUX White

Компания Antek расширяет ассортимент корпусов анонсировав яркую модель Dark Fleet DF800 FLUX White.

DF800 FLUX White обеспечивает лучшую демонстрацию игровой системы благодаря боковой панели из закаленного стекла. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, видеокарты длиной 405 мм, кулер высотой до 175 мм.

В Dark Fleet DF800 FLUX White можно установить всего 9 вентиляторов, а поставляется модель с 5 предустановленными вентиляторами ARGB. Новинка поддерживает радиаторы до 360 мм спереди и 120 мм сзади. В комплектацию с корпусом входит встроенный контроллер для подключения и управления вентиляторами.

Есть пылевые фильтры и пылевые заглушки на портах ввода/вывода.

Цену и доступность корпуса Dark Fleet DF800 FLUX White производитель не раскрывает.