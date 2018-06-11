Apexgaming Hermes для ценителей кастомизации

Официально представлен игровой корпус Apexgaming Hermes, который разработчики создали специально для ценителей гибкой кастомизации своего компьютера. На фронтальной панели у нас имеется два модуля, которые вы можете менять на те, что вам больше нравятся, тем самым получая тот вариант корпуса, который выглядит более привлекательно. Помимо этого декоративного преимущества можно отметить наличие довольно большого пространства внутри, которое можно использовать для сборки своего компьютера мечты. Выглядит такой корпус вполне привлекательно, нужно лишь правильно распределить элементы подсветки, чтобы получить идеальный вариант. Да и фронтальные панели тоже выглядят привлекательно, стоит попробовать обязательно. К сожалению, на территорию России корпус, скорее всего, привезут не очень скоро.