Apexgaming выпустила новые

Корпус X-Mars E-ATX Full-Tower

Apexgaming X-Mars - это суперплатформенный Full-Tower корпус с визуально ошеломляющим внешним видом, специально разработанным для самых хардкорных геймеров или энтузиастов, которые требуют высокой совместимости и потрясающей производительности. Корпус предлагает обилие пространства для четырнадцати 120-миллиметровых RGB вентиляторов, один 480-мм радиатор (без лотков для жестких дисков), три 360-мм радиатора, а также одиннадцать 3,5-дюймовых дисков или четырнадцати 2,5-дюймовых дисков. Кроме того, можно установить материнские платы E-ATX и графические карты длиной до 390 мм. Также имеются два порта USB 3.0, один порт HDMI и один впечатляющий высокоскоростной порт USB 3.1 Type C. Обе боковые панели - из слегка тонированного закаленного стекла, которое позволяет геймерам демонстрировать свою сборку и причудливое освещение. Apexgaming X-Mars с его высокопроизводительной внутренней совместимостью и увлекательным внешним дизайном игрового духа делает его идеальным выбором для максимального игрового процесса.

Корпус Hermes E-ATX Mid-Tower

Apexgaming Hermes - революционное игровое шасси Mid-Tower, обеспечивающее геймеров гибкостью для сборки игрового шасси в соответствии с их индивидуальными предпочтениями. Переднюю панель можно разделить, чтобы сделать разные комбинации сборки. Кроме того, доступны панели из различных материалов и цветов для создания бесконечных возможностей для отдельного игрового стиля. Корпус предлагает достаточно места, в котором могут разместиться до семи 120-миллиметровых вентиляторов, один 360-мм радиатор, графические карты длиной до 432 мм, материнская плата E-ATX до 12 "x 13".

Доступность

Apexgaming X-Mars E-ATX Full-Tower будет продаваться за 99$.Apexgaming Hermes E-ATX Mid-Tower будет доступен в Июне за 59.90 Евро ~ 69.90$