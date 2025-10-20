Апгрейд Siri идёт не по плану Apple

Конкурентоспособность Apple на рынке потребительских технологий сегодня во многом зависит от того, насколько успешно компания сможет наделить свой фирменный голосовой помощник Siri современными, основанными на искусственном интеллекте, функциями. Однако, по последним данным, процесс обновления Siri сопровождается серьёзными трудностями и не оправдывает ожиданий внутри самой компании. По сведениям журналиста Bloomberg Марка Гурмана, некоторые инженеры Apple выражают обеспокоенность текущей производительностью новой версии Siri, которая должна выйти вместе с обновлением iOS 26.4 весной 2026 года. Хотя Гурман не уточняет конкретных технических проблем, ещё в августовском отчёте Bloomberg говорилось, что разработчики Apple испытывают сложности с обеспечением стабильной работы Siri в разных приложениях, включая критически важные сценарии, например банковские операции.

Нынешние сведения также проливают свет на внезапный уход сотрудницы Кэ Ян, которая всего несколько недель назад возглавила команду Answers, Knowledge and Information, отвечающую за развитие интеллектуальных возможностей Siri. По слухам, она покидает компанию ради высокооплачиваемой должности в другой компании. Именно команда AKI занималась интеграцией в Siri функции прямого получения информации из интернета — аналогично тому, как это реализовано в современных языковых моделях OpenAI. Но, видимо, внутренняя модернизация Siri продвигается медленнее, чем рассчитывала компания.
