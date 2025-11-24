65-дюймовый телевизор Elista Xplore Google TV оценен в $820

Индийская компания Elista пополнила ассортимент телевизоров серией Xplore Google TV, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 4K, поддержкой HDR10, акустической системой с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Google TV, поддержкой голосового управления с доступом к популярным потоковым сервисам, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, поддержкой Chromecast, тремя интерфейсами HDMI и двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке от 820 долларов.