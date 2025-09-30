Представлен смартфон OPPO A6 с батареей на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6, которая основана на 6-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, испарительной камерой Super VC площадью 4300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69, корпусом толщиной 8 мм, 5G-модемом и подэкранным оптическим дактилоскопом. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 225 долларов за базовую версию с 8/256 ГБ.