Инсайдер раскрыл параметры OPPO Find X9 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro, который будет представлен 16 октября этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового OLED-экрана LTPO с разрешением 1.5K, корпуса с изогнутыми углами, толщиной 8,25 мм и массой 224 грамма, селфи-камеры на 50 Мп, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT828), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический объектив и сенсор HP5) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор), 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, батареи ёмкостью 7500 мАч, поддержки 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69, а также 3D-ультразвукового дактилоскопа, интегрированного в дисплей.