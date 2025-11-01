Vivo S50 Pro mini получит процессор Snapdragon 8 Gen 5

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне Vivo S50 Pro mini, который придет на смену S30 Pro mini. Последний, как известно, продаётся на глобальном рынке под названием Vivo X200 FE. По данным источника, новинку оснастят производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, которая является упрощенным вариантом топового 8 Elite Gen 5. При этом его производительность сопоставима с прошлогодним флагманским процессором 8 Elite. Релиз серии Vivo S50 ожидается в конце года.

Напомним, что предыдущее поколение имеет в своем оснащении 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 50 Мп, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 6500 мАч и поддержку 90-Вт проводной зарядки.