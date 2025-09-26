Vivo X300 и X300 Pro показали на студийных фото

Китайские СМИ опубликовали качественные фотографии флагманских смартфонов Vivo X300 и X300 Pro, которые будут официально представлены уже 13 октября. Особенно авторы снимков отмечает бархатную текстуру задней панели Vivo X300. Эта модель имеет массу 190 граммов и толщину 7,95 мм. Ранее сообщалось, что смартфоны оснастят 6,31- и 6,78-дюймовыми плоскими дисплеями 8T LTPO с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и минимальной яркостью 1 нит, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 и основной камерой Zeiss с перископическим телеобъективом APO.