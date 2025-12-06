HONOR X80 получит батарею на 10000 мАч

В базе сертификатора CQC обнаружились первые сведения о смартфоне Honor X80, который еще не был представлен официально. Регулятор подтвердил слухи о батарее ёмкостью 10000 мАч. Речь идёт о литий-ионном полимерном аккумуляторе. Также смартфону приписывают производительный процессор.

Напомним, что предыдущее поколение в лице HONOR X70 5G имеет в своём оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, 6,79-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли согласно степеням IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочную конструкцию, аккумулятор ёмкостью 8300 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 80 Вт, корпус толщиной 7,76 мм, металлическую рамку и два стереодинамика.