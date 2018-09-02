Аппарат среднего уровня HTC U12 Life

Габариты устройства – 158,5 x 75,4 x 8,3 мм. Батарея гаджета имеет мощность 3600 мАч.Смартфон имеет в наличии дактилоскопический сканер, приличную селфи-камеру с разрешением 13 МП, а также основную камеру, состоящую из двух блоков оптики на 16 МП и 5 МП. Корпус изготовлен из прочной пластмассы, стилизованной под металл.Дисплей современного формата 18:9 имеет размер 6 дюймов и разрешение 2160 x 1080 пикселей (Full HD+). Арсенал памяти включает в себя флэш-массив на 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ, хотя экономные потребители могут выбрать конфигурацию с 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ флэша.Программным интерфейсом выступает последний релиз Android Oreo с графической надстройкой HTC Sense. Электронная начинка телефона базируется на процессоре Snapdragon 636.Стоимость смартфона составит 386 долларов.