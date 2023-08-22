Apple A17 Bionic имеет огромное преимущество над конкурентами

Маркетинговая команда компании Apple отлично справляется с созданием ажиотажа вокруг новых продуктов производителя, создавая впечатление, что пользователь покупает нечто невероятно передовое, даже если на деле окажется, что это был условный обман. Например, в ходе анонса процессора A16 Bionic были официальные данные о том, что чип, который лежит в основе смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, был произведён по технологическому процессу 4 нм на заводах компании TSMC. Это многих порадовало, потому что это был новейший технологический процесс на рынке на тот момент, но в конечном итоге оказалось, что процессор производился по 5-нанометровому технологическому процессу и во внутренней документации компании он именно так и был обозначен.

Это объясняет, почему процессоры M2 Pro и M2 Max, которые устанавливаются в ноутбуки нового поколения, упоминаются в пресс-релизе Apple как первые чипы, которые массово производятся по 4-нанометровому процессу. И хотя это могло негативно сказаться на будущем бренда, на деле Apple смогла выиграть от этой ситуации. Дело в том, что теперь A17 Bionic, который производят по настоящему технологическому процессу в 3 нанометра, будет гораздо лучше предыдущего чипа как по производительности, так и по энергопотреблению. Для многих потенциальных покупателей это очень важный бонус, потому что длительность автономной работы от года к году растёт не так уж сильно, в отличие от производительности процессоров.
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