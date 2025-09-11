Apple AirPods Pro 3 поставляются без кабеля зарядки

Практика комплектовать устройства аксессуарами, когда-то считавшаяся нормой, постепенно уходит в прошлое. Apple была одной из первых компаний, которая начала поставлять iPhone без проводных наушников, а затем отказалась и от кабелей с зарядными блоками. Теперь то же самое касается и новейших AirPods Pro 3 — в коробке больше не будет зарядного кабеля, что открывает компании возможность дополнительно заработать значительные суммы. Если AirPods Pro 2 всё еще поставлялись с кабелем USB Type-C, то технические характеристики AirPods Pro 3 ясно показывают, что Apple отходит от этой практики. Формальным объяснением традиционно называют заботу об экологии и устойчивое развитие, но внимательные наблюдатели понимают истинную причину — рост продаж аксессуаров.

Для наглядности можно взять данные за 2024 год, когда Apple отгрузила около шестидесяти шести миллионов наушников AirPods. Пусть эта цифра и не полностью соответствует объёмам поставок AirPods Pro 3, но предположим, что покупатели этих моделей захотят дополнительно заказать фирменный кабель на сайте компании. Учитывая цену в 19 долларов за штуку, Apple может заработать до 1 миллиарда 254 миллионов долларов только на продажах кабелей. Какой бы ни была официальная версия о причинах отказа от комплектного кабеля, у большинства пользователей наверняка уже есть аксессуары с USB Type-C, которые можно использовать для зарядки наушников. Так что это не такая уж и проблема на самом деле.