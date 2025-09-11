Apple AirPods Pro 3 поставляются без кабеля зарядки

Практика комплектовать устройства аксессуарами, когда-то считавшаяся нормой, постепенно уходит в прошлое. Apple была одной из первых компаний, которая начала поставлять iPhone без проводных наушников, а затем отказалась и от кабелей с зарядными блоками. Теперь то же самое касается и новейших AirPods Pro 3 — в коробке больше не будет зарядного кабеля, что открывает компании возможность дополнительно заработать значительные суммы. Если AirPods Pro 2 всё еще поставлялись с кабелем USB Type-C, то технические характеристики AirPods Pro 3 ясно показывают, что Apple отходит от этой практики. Формальным объяснением традиционно называют заботу об экологии и устойчивое развитие, но внимательные наблюдатели понимают истинную причину — рост продаж аксессуаров.

Для наглядности можно взять данные за 2024 год, когда Apple отгрузила около шестидесяти шести миллионов наушников AirPods. Пусть эта цифра и не полностью соответствует объёмам поставок AirPods Pro 3, но предположим, что покупатели этих моделей захотят дополнительно заказать фирменный кабель на сайте компании. Учитывая цену в 19 долларов за штуку, Apple может заработать до 1 миллиарда 254 миллионов долларов только на продажах кабелей. Какой бы ни была официальная версия о причинах отказа от комплектного кабеля, у большинства пользователей наверняка уже есть аксессуары с USB Type-C, которые можно использовать для зарядки наушников. Так что это не такая уж и проблема на самом деле.
Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC…
Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценил…
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы…
Гарнитуры, используемые для работы и переговоров, помимо качества передачи голоса и звука должны быть эрг…
Наушники Realme Buds Air7 появились в российской продаже…
Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Buds Air7, которые доступны в черной…
Представлена глобальная версия наушников Realme Buds T200…
Компания Realme представила на индийском рынке беспроводные наушники Buds T200, которые уже были выпущены…
Беспроводные наушники JBL Sense PRO оценили в 180 евро …
Компания JBL пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Sense PRO, которая основана на…
Наушники Motorola Moto Buds Bass оценили в 22 доллара …
Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Moto Buds Bass, которые получили 1…
Nothing Headphone (1) оценили в 21 тысячу рублей …
Компания diHouse выпустила на российский рынок полноразмерные беспроводные наушники Nothing Headphone (1)…
Официально: iQOO TWS Air3 Pro получат активное шумоподавлени…
Компания iQOO раскрыла подробности о беспроводных наушниках iQOO TWS Air3 Pro, которые будут официально п…
ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушниковZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFITWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI
Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PROНаушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Доступная игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120Доступная игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor