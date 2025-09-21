Наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оценили в 4 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, которые оценены в 4500 рублей. Однако до конца октября новинку можно будет приобрести со скидкой в 500 рублей.

Напомним, наушники имеют в своем оснащении 10-мм динамический драйвер с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, поддержку кодеков SBC и AAC, систему активного шумоподавления с эффективностью до 24 дБ и тремя режимами работы, три направленных микрофона для шумоподавления во время телефонных звонков, массу 4,3 грамма, черную и белую расцветки, аккумулятор ёмкостью 41 мАч и 510 мАч у зарядного кейса, автономность до 7 часов или до 35 часов с учетом зарядного футляра и активированным ANC, время зарядки наушников 1 час, а кейса – 110 минут, защиту от пыли и влаги (IP54) и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4.