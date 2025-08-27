Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы

Гарнитуры, используемые для работы и переговоров, помимо качества передачи голоса и звука должны быть эргономичными, позволяя проводить в них длительное время. Продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет доступные проводные наушники Rapoo H102 с поворачивающимся микрофоном, регулируемым оголовьем и стереозвуком.

Обзор Rapoo H102

Комплектация

комплектация Rapoo H102

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с картонной подложкой синего цвета. Комплект включает руководство пользователя.

комплектация Rapoo H102

Внешний вид

Выполнены из пластика черного цвета. Внешний вид у них сдержанный, без декора в оформлении.

внешний вид Rapoo H102

Тонкое регулируемое оголовье с двойной дугой. Поддерживается регулировка длины, выбранные положения фиксируются отсечками.

внешний вид Rapoo H102

Чашки круглой формы. Периметр из глянца и в центральной части декоративная зона в виде сетки.

внешний вид Rapoo H102

На левой чашке поворотная ножка микрофона с гибкой ножкой. В поднятом положении не мешается, а при необходимости можно всегда перевести в рабочее.

внешний вид Rapoo H102

Амбушюры из пены с эффектом памяти. Мягкие, уши в них не запотевают. При длительном ношении не создают дискомфорта.

внешний вид Rapoo H102

Для подключения Rapoo H102 используют кабель с раздельными 3.5 мм разъемами. Место разделения кабеля на раздельные каналы усилено.

внешний вид Rapoo H102

Тесты

Использование проводного интерфейса позволяет беспроблемно эксплуатировать гарнитуру с разными типами устройств и с любой операционной системой. Поддерживает программное обеспечение, используемых для удаленной связи, совместных звонков и проведения стриминговых трансляций.

тесты Rapoo H102

Установлен чувствительный всенаправленный микрофон. Голос передает без искажения, отлично подойдет для связи, записи аудиодорожки. Отдельной настройки для работы он не требует.

тесты Rapoo H102

Вывод звука обеспечивают 30 мм динамики. В звуковой сцене акцентируются высокие частоты. Чистое и ровное звучание, без посторонних наводок.

тесты Rapoo H102

Итоги

Rapoo H102 – недорогая стереогарнитура для колл-центров или типовой работой за ПК. Регулируемое оголовье, традиционный интерфейс подключения, шумоподавление микрофона.
