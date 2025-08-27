Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с картонной подложкой синего цвета. Комплект включает руководство пользователя.
Тонкое регулируемое оголовье с двойной дугой. Поддерживается регулировка длины, выбранные положения фиксируются отсечками.
Чашки круглой формы. Периметр из глянца и в центральной части декоративная зона в виде сетки.
На левой чашке поворотная ножка микрофона с гибкой ножкой. В поднятом положении не мешается, а при необходимости можно всегда перевести в рабочее.
Амбушюры из пены с эффектом памяти. Мягкие, уши в них не запотевают. При длительном ношении не создают дискомфорта.
Для подключения Rapoo H102 используют кабель с раздельными 3.5 мм разъемами. Место разделения кабеля на раздельные каналы усилено.
Установлен чувствительный всенаправленный микрофон. Голос передает без искажения, отлично подойдет для связи, записи аудиодорожки. Отдельной настройки для работы он не требует.
Вывод звука обеспечивают 30 мм динамики. В звуковой сцене акцентируются высокие частоты. Чистое и ровное звучание, без посторонних наводок.