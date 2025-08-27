Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы

Гарнитуры, используемые для работы и переговоров, помимо качества передачи голоса и звука должны быть эргономичными, позволяя проводить в них длительное время. Продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет доступные проводные наушники Rapoo H102 с поворачивающимся микрофоном, регулируемым оголовьем и стереозвуком.

Комплектация

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с картонной подложкой синего цвета. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнены из пластика черного цвета. Внешний вид у них сдержанный, без декора в оформлении.

Тонкое регулируемое оголовье с двойной дугой. Поддерживается регулировка длины, выбранные положения фиксируются отсечками.

Чашки круглой формы. Периметр из глянца и в центральной части декоративная зона в виде сетки.

На левой чашке поворотная ножка микрофона с гибкой ножкой. В поднятом положении не мешается, а при необходимости можно всегда перевести в рабочее.

Амбушюры из пены с эффектом памяти. Мягкие, уши в них не запотевают. При длительном ношении не создают дискомфорта.

Для подключения Rapoo H102 используют кабель с раздельными 3.5 мм разъемами. Место разделения кабеля на раздельные каналы усилено.

Тесты

Использование проводного интерфейса позволяет беспроблемно эксплуатировать гарнитуру с разными типами устройств и с любой операционной системой. Поддерживает программное обеспечение, используемых для удаленной связи, совместных звонков и проведения стриминговых трансляций.

Установлен чувствительный всенаправленный микрофон. Голос передает без искажения, отлично подойдет для связи, записи аудиодорожки. Отдельной настройки для работы он не требует.

Вывод звука обеспечивают 30 мм динамики. В звуковой сцене акцентируются высокие частоты. Чистое и ровное звучание, без посторонних наводок.

Итоги

Rapoo H102 – недорогая стереогарнитура для колл-центров или типовой работой за ПК. Регулируемое оголовье, традиционный интерфейс подключения, шумоподавление микрофона.