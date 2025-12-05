Представлены наушники Nubia Alien Gaming TWS

Компания Nubia пополнила ассортимент беспроводных игровых TWS-наушников моделью Alien Gaming TWS, одно из особенностей которой стала регулируемая RGB-подсветка. Новинка характеризуется технологией FlashLink 2.0 для снижения задержки до 50 мс, оптимизированными высокими и низкими частотами для разных игровых жанров, выбором или настройкой звуковых эффектов в приложении, временем автономной работы до 6 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4. Наушники доступны для предварительного заказа на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 30 долларов. Старт розничных продаж намечен на 10 декабря.