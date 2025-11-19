Наушники Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition оценили в 830 евро

Компания Bowers & Wilkins пополнила ассортимент беспроводных наушников премиальной моделью Px8 S2 McLaren Edition, разработанной вместе с McLaren Automotive и McLaren Racing. Новинка характеризуется корпусом с антрацитово-серой кожей Nappa и металлическими вставками, 40-миллиметровыми драйверами из углеродного волокна, мощным DSP с выделенным усилителем и ЦАП, поддержкой 24-битного звука, пятиполосным эквалайзером, режимом TrueSound, системой активного шумоподавления, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, AAC и SBC, функцией Google Fast Pair, восемью микрофонами и алгоритмом ADI Pure Voice для лучшей слышимости собеседника во время телефонных разговоров, временем автономной работы до 30 часов, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 7 часов работы), комплектным кабелем USB-C-USB-C и USB-C-3,5 мм, а также фирменным чехлом. Цена наушников составляет 830 евро.