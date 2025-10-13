Apple ошиблась в написании AirPods

Линейка AirPods давно приобрела культовый статус и стала одним из самых узнаваемых продуктов Apple во всём мире. Даже те, кто никогда не пользовался этими наушниками, наверняка без труда вспомнят их название и узнают дизайн. Однако на официальном сайте компании в Китае недавно произошёл курьёз — один из сотрудников, отвечавших за тексты, ошибся в написании бренда, назвав беспроводные наушники ArPods. Ошибка моментально разошлась по китайским соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Инцидент первым заметил портал ITHome, который опубликовал скриншоты страницы, прежде чем Apple успела всё исправить. На платформе Weibo пользователи начали активно распространять публикации с хэштегом «#AppleOfficialWebsiteMisspellsAirPods#», обсуждая промах корпорации. Ошибка появилась в описании AirPods 4, где, согласно машинному переводу, было написано следующее:

«ArPods 4 доступны в модели с активным шумоподавлением. Благодаря мощному процессору H2 и улучшенному микрофону устройство эффективно снижает низкочастотные шумы, вызванные, например, звуками двигателей самолётов или городским трафиком, чтобы ничто не отвлекало вас от музыки». Разумеется, английский не является родным языком для большинства сотрудников китайского подразделения, но официальное название устройства должно оставаться неизменным в любой стране. При повторном посещении сайта Apple ошибка уже была исправлена, однако неизвестно, какие последствия ожидали того, кто допустил опечатку.
