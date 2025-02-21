Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310

На правой чашке ножка микрофона на гибкой ножке с пластиковым капсюлем, на конце которого светодиодная индикация. Здесь он поддерживает технологию ENC, отсекая посторонние шумы. С этой же чашки отходит 2.4 метровый кабель с USB-интерфейсом, которого будет достаточно для удаленного подключения к системному блоку.
С тыльной стороны поворотный регулятор громкости, который легко определяется слепым методом. Диапазон регулировки широкий.
Амбушюры у RAPOO VH310 из мягкой экокожи с пенным наполнителем внутри. обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Но при эксплуатации в теплом помещении могут наблюдаться проблемы с запотеванием.
Крепление к чашкам жесткое к двум металлическим дугам. При этом в отличие от пластикового оголовья, здесь оно гибкое и устойчиво к деформациям.
К голове прижим осуществляет внутренняя часть с подпружиненными подвесами. Поэтому подбирать посадку не нужно.
Несколько пресетов с вариантами объемной сцены. Эта часть скорее как демонстрация.
Усиление шумоподавления при передаче голоса. Его отключение.
Управление 7.1 звуком.
В игре Escape from Tarkov в них можно было понимать происходящее на карте, понимать расположение и направление движения врагов. Мелкие шумы, общая сцена. Звук достаточно детализирован и чист. Хорошо себя показали в типовых сценариях с прослушиванием музыки и просмотром фильмов.