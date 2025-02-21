Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310

Игровая гарнитура RAPOO VH310 поддерживает виртуальный 7.1 звук, оснащена 50 мм динамиками и высокочувствительным микрофоном, использует проводное подключение с низкими задержками, выполнена в эргономичной конструкции. Из особенностей выделяются сверхпрочные материалы, легкий дизайн и функция подавления шумов при передаче голоса.

RAPOO VH310

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в игровой стилистике. Комплект включает руководство пользователя.

RAPOO VH310

Внешний вид

Габаритные чашки круглой формы, охватывающие уши полностью. Внешняя сторона с приятным тактильно матовым покрытием. В центральной части логотип бренда, подсвечиваемый при работе.

RAPOO VH310

На правой чашке ножка микрофона на гибкой ножке с пластиковым капсюлем, на конце которого светодиодная индикация. Здесь он поддерживает технологию ENC, отсекая посторонние шумы. С этой же чашки отходит 2.4 метровый кабель с USB-интерфейсом, которого будет достаточно для удаленного подключения к системному блоку.

RAPOO VH310

С тыльной стороны поворотный регулятор громкости, который легко определяется слепым методом. Диапазон регулировки широкий.

RAPOO VH310

Амбушюры у RAPOO VH310 из мягкой экокожи с пенным наполнителем внутри. обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Но при эксплуатации в теплом помещении могут наблюдаться проблемы с запотеванием.

RAPOO VH310

Крепление к чашкам жесткое к двум металлическим дугам. При этом в отличие от пластикового оголовья, здесь оно гибкое и устойчиво к деформациям.

RAPOO VH310

К голове прижим осуществляет внутренняя часть с подпружиненными подвесами. Поэтому подбирать посадку не нужно.

Софт

При подключении по USB к системе доступна возможность управления через утилиту, загружаемую с официального сайта. В главном окне регулируется эквалайзер.

RAPOO VH310

Несколько пресетов с вариантами объемной сцены. Эта часть скорее как демонстрация.

RAPOO VH310

Усиление шумоподавления при передаче голоса. Его отключение.

RAPOO VH310

Управление 7.1 звуком.

RAPOO VH310

Тесты

Использовался с настольным компьютером и ноутбуком. Установка софта для работы не является обязательным, определяются и работают сразу после подключения. Наушники выдают насыщенное звучание с акцентированием низких частот. В них эффектно звучат спецэффекты в шутерах и динамичных игр.

RAPOO VH310

В игре Escape from Tarkov в них можно было понимать происходящее на карте, понимать расположение и направление движения врагов. Мелкие шумы, общая сцена. Звук достаточно детализирован и чист. Хорошо себя показали в типовых сценариях с прослушиванием музыки и просмотром фильмов.

RAPOO VH310

Итоги

RAPOO VH310 – игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком, выполненные в эргономичной конструкции с микрофоном ENC. Удобная форма и хорошее качество звучания, кабель с запасом по длине.
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