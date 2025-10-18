Наушники Baseus Bass BP1 Pro оценили в 4 тысячи рублей

Компания Baseus выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Bass BP1 Pro, которые обойдутся в 4 тысячи рублей. Новинка характеризуется 10-мм динамиками, воспроизведением частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой кодека LDAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптивной системой шумоподавления с четырьмя датчиками эффективностью до 50 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с одновременным сопряжением с двумя устройствами, шестью микрофонами, технологией DCLL для снижения задержки звука до 0,58 секунды, временем автономной работы до 12 часов или до 55 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы), защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55 и пятью парами сменных амбушюр в комплекте.

Apple готовит новый чип и камеры для AirPods Pro…
AirPods Pro 3 получили множество обновлений и улучшений по сравнению с предыдущим поколением AirPods Pro …
CMF представила долгоиграющие наушники Headphone Pro…
CMF, бренд компании Nothing, выпускающий недорогие устройства, который вскоре станет самостоятельной доче…
Наушники Xiaomi OpenWear Stereo Pro оценили в 15 тысяч рубле…
Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа OpenWear Stereo Pro, …
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумо…
Беспроводные наушники SVEN AP-B800MV поддерживают гибридную систему активного шумоподавления, Bluetooth 5…
Powerbeats Pro 2 получили новые фишки с релизом iOS 26…
Компания Apple выпустит новую версию операционной системы iOS 26 пятнадцатого сентября, и вместе с новыми…
Представлены беспроводные наушники Nothing Ear 3…
Компания Nothing пополнила ассортимент флагманских беспроводных наушников моделью Ear (3), которые оценен…
Официально: наушники Vivo TWS 5 готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что релиз беспроводных наушников Vivo TWS 5 состоится 13 октября. Производитель п…
Беспроводные наушники JBL Sense PRO оценили в 180 евро …
Компания JBL пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью Sense PRO, которая основана на…
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлениемОбзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor