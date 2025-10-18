Наушники Baseus Bass BP1 Pro оценили в 4 тысячи рублей

Компания Baseus выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Bass BP1 Pro, которые обойдутся в 4 тысячи рублей. Новинка характеризуется 10-мм динамиками, воспроизведением частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой кодека LDAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптивной системой шумоподавления с четырьмя датчиками эффективностью до 50 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с одновременным сопряжением с двумя устройствами, шестью микрофонами, технологией DCLL для снижения задержки звука до 0,58 секунды, временем автономной работы до 12 часов или до 55 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы), защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55 и пятью парами сменных амбушюр в комплекте.