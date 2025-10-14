SteelSeries представила недорогие наушники Nova 7

Компания SteelSeries представила второе поколение своей популярной беспроводной игровой гарнитуры Nova 7, которая получила поддержку управления звуком в реальном времени и увеличенное на 40 процентов время автономной работы. По дизайну Arctis Nova 7 Gen 2 полностью соответствует старшим моделям, однако здесь отсутствует сменная аккумуляторная система, активное шумоподавление и базовая станция для беспроводного подключения. Тем не менее, заметное увеличение времени работы делает гарнитуру гораздо практичнее — теперь она способна функционировать до 54 часов без подзарядки через разъём USB Type-C.

Новинка поддерживает одновременное воспроизведение звука через соединение 2,4 ГГц и Bluetooth, что позволяет смешивать аудио с компьютера или консоли и смартфона. Подключение к ПК, PlayStation, Switch, Xbox, смартфону или планшету осуществляется с помощью небольшого L-образного USB Type-C адаптера. Arctis Nova 7 Gen 2 также получила поддержку управления звуком в реальном времени через мобильное приложение Arctis. В нём доступно более двухсот предустановок для разных игр, оптимизирующих эквалайзер под конкретные проекты. Владельцы ПК могут воспользоваться приложением SteelSeries GG, которое автоматически переключает звуковые профили в зависимости от запускаемой игры. Также гарнитура оснащена микрофоном с шумоподавлением. Выдвижная «штанга» микрофона убирается внутрь корпуса и может быть отключена, если пользователь предпочитает использовать внешний микрофон.
