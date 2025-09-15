Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы

Проводная гарнитура Rapoo H120 выдает высококачественный стереозвук и оснащена микрофоном с чистой передачей голоса. Плавная регулировка для удобной посадки на голове, поворотная ножка микрофона и интерфейс USB для подключения к системе.

Обзор Rapoo H120

Комплектация

комплектация Rapoo H120

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с декоративной подложкой. В комплекте документация.

комплектация Rapoo H120

Внешний вид

Легкая конструкция из пластика черного цвета. Внешнее покрытие глянцевое, оформление строгое. На боковины нанесен логотип бренда и пометки по правой/левой сторонам.

внешний вид Rapoo H120

Направляющие тоже из пластика, с внутренней стороны насечки в виде зубчиков, надежно фиксирующие выбранное положение. Посадка комфортная и за счет того что на верхней части оголовья есть вырез не будет проблем с запотеванием при длительном ношении.

внешний вид Rapoo H120

Чашки круглой формы, компактные. К оголовью фиксируются жестко, складывание конструкции и поворот не предусмотрен, но за счет этого и выше жесткость.

внешний вид Rapoo H120

На левой чашке на ножке размещен капсюль микрофона. В Rapoo H120 он поворотный. Схема 2.0, установлены динамики диаметром 30 мм. Амбушюры из кожзама с мягким наполнителем из пены с памятью формы.

внешний вид Rapoo H120

Место выхода кабеля из корпуса чашки усилено и защищено от излома. На кабеле зафиксирован пульт управления с регулятором громкости и кнопки отключения. Разъем USB.

внешний вид Rapoo H120

Тесты

тесты Rapoo H120

Использование интерфейса USB обеспечит стабильную работу на разных системах за счет встроенной в гарнитуру звуковой карты. При этом она максимально универсальна и не требует для работы установки драйвера, корректно определяется на разных операционных системах и устройствах.

тесты Rapoo H120

Основная задача для этой гарнитуры использование для голосовой связи и с ней она справляется на отлично. Голос спикера передает чистым, без искажения. В воспроизводимом звуке акцентируются высокие частоты, общая сцена хорошо разборчива. За счет легкого веса они не ощущаются на голове и не создают дискомфорта.

тесты Rapoo H120

Итоги

Rapoo H120 – недорогая разговорная гарнитура с USB-интерфейсом, четкой передачей голоса и выполненная в эргономичной конструкцией. Хороший выбор для учебы и работы.
