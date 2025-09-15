Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с декоративной подложкой. В комплекте документация.
Направляющие тоже из пластика, с внутренней стороны насечки в виде зубчиков, надежно фиксирующие выбранное положение. Посадка комфортная и за счет того что на верхней части оголовья есть вырез не будет проблем с запотеванием при длительном ношении.
Чашки круглой формы, компактные. К оголовью фиксируются жестко, складывание конструкции и поворот не предусмотрен, но за счет этого и выше жесткость.
На левой чашке на ножке размещен капсюль микрофона. В Rapoo H120 он поворотный. Схема 2.0, установлены динамики диаметром 30 мм. Амбушюры из кожзама с мягким наполнителем из пены с памятью формы.
Место выхода кабеля из корпуса чашки усилено и защищено от излома. На кабеле зафиксирован пульт управления с регулятором громкости и кнопки отключения. Разъем USB.
Использование интерфейса USB обеспечит стабильную работу на разных системах за счет встроенной в гарнитуру звуковой карты. При этом она максимально универсальна и не требует для работы установки драйвера, корректно определяется на разных операционных системах и устройствах.
Основная задача для этой гарнитуры использование для голосовой связи и с ней она справляется на отлично. Голос спикера передает чистым, без искажения. В воспроизводимом звуке акцентируются высокие частоты, общая сцена хорошо разборчива. За счет легкого веса они не ощущаются на голове и не создают дискомфорта.