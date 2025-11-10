MacBook Pro с сенсорным экраном выйдет в конце 2026 года

Apple наконец готовится отказаться от технологии mini-LED и текущего дизайна некоторых моделей MacBook Pro, чтобы заменить их ноутбуками с OLED-дисплеем, более тонким корпусом, сенсорным экраном без выреза и обновлённым шарниром. Однако свежий отчёт подтвердил опасения покупателей — все эти новшества будут доступны только в моделях на процессорах M6 Pro и M6 Max, а базовые версии останутся без изменений. О планах компании сделать OLED эксклюзивом для старших конфигураций стало известно ещё в октябре — тогда в утечках было замечено, что базовый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6 не получит ни новый экран, ни редизайн. Теперь известный аналитик Bloomberg Марк Гурман подтвердил это, заявив, что именно модели M6 Pro и M6 Max получат OLED-панель, более тонкий корпус и поддержку сенсорного управления.

По его данным, релиз таких ноутбуков запланирован на конец 2026 — начало 2027 года. Конкретные сроки пока не названы из-за неопределённости в цепочке поставок, связанной с производством OLED-панелей. Samsung, по сообщениям, только готовится к установке оборудования, необходимого для массового выпуска экранов, завершить процесс компания планирует к четвёртому кварталу 2026 года. Любая задержка со стороны Samsung может привести к сдвигу сроков выхода MacBook Pro на M6 Pro и M6 Max. Впрочем, обычно такие крупные заказы производители выполняют вовремя — Apple слишком уж большой клиент, чтобы опаздывать со сроками выполнения поставленных задач.
