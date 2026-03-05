Apple MacBook Neo продают за 70000 рублей

Вчера компания Apple объявила о выпуске своего самого доступного MacBook –MacBook Neo. В базовой версии он обойдется в 600 долларов. Российские ритейлеры уже открыли предзаказ на новинку по цене от 70 тысяч рублей. Ноутбук оснастили мобильной платформой Apple A18 Pro, как в смартфоне iPhone 16 Pro, 8 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, алюминиевым корпусом в ярких расцветках, 13-дюймовым экраном Liquid Retina, двумя интерфейсами USB-C, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, веб-камерой с разрешением Full HD, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, тачпадом с мультитач-жестами и сканером отпечатков пальцев Touch ID в старших версиях.