Доступный MacBook получит несколько ярких цветов корпуса

Ожидается, что Apple уделит бюджетному MacBook не меньше внимания, чем более дорогим портативным моделям. По слухам, компания намерена использовать тот же цельный алюминиевый корпус, дополнив его яркими расцветками, чтобы устройство выгодно выделялось на фоне конкурентов. Если 24-дюймовый iMac с процессором M1 и AirPods Max получили разнообразные цветовые варианты, логично предположить, что Apple могла распространить эту стратегию и на другие продукты. Сообщается, что компания рассматривала внедрение расширенной палитры для MacBook Air на базе M2, который получил заметное обновление дизайна. Причины отказа от этой концепции не уточняются, но не исключено, что позже в Купертино решили оставить яркие цвета в качестве особенности более доступной модели.

Бюджетный MacBook, по имеющимся данным, тестируется уже продолжительное время, и на ранних этапах внутри устройства якобы использовался процессор A15 Bionic. В серийной версии, как ожидается, будет установлен процессор A18 Pro. Учитывая, что недорогая модель ориентирована прежде всего на студентов благодаря более доступной цене, расширенная палитра ярких цветов может стать дополнительным преимуществом, позволяя подчеркнуть индивидуальность и сочетать ноутбук с другими аксессуарами. Это может стать серьёзным драйвером продаж, что положительно скажется на выручке производителя в следующем квартале. Вопрос остаётся лишь в стоимости данной модели — это очень важный момент.
