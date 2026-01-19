Релиз Samsung Galaxy Book 6 уже не за горами

Если верить информации инсайдеров, которым удалось получить доступ к странице с неанонсированной информацией, запуск новой серии ноутбуков Galaxy Book 6 уже совсем близко, и в линейку войдут несколько моделей в версиях Pro и Ultra, оснащённых новейшими процессорами Intel Panther Lake, также известными как Core Ultra Series 3. Всего Samsung указала 6 различных моделей Galaxy Book 6, две из которых оснащаются видеокартами NVIDIA RTX 50-й серии, включая RTX 5070 и RTX 5060 в ноутбучном исполнении. Остальные 4 модели относятся к серии Book 6 Pro и используют графику Arc на архитектуре Xe3, встроенную в процессоры Panther Lake. На той же странице, доступ к которой получили инсайдеры, компания сравнивает два ноутбука — одну модель из предыдущего поколения Galaxy Book 5 Pro и одну из новой серии.

Примечательно, что объём оперативной памяти остался прежним — 32 ГБ LPDDR5X, накопитель также не изменился и составляет 1 ТБ. Тем не менее при сравнении цен разница оказывается весьма заметной. Galaxy Book 5 Pro стартовал по цене 2808000 вон или 1904 долларов, тогда как новый Galaxy Book 6 Pro оценен уже в 3510000 вон или 2381 долларов. Таким образом, подорожание составляет около 477 долларов по сравнению с предыдущей моделью, и его явно нельзя объяснить только обновлением процессора. Видимо, всё дело в ценах на оперативную память, которые в последнее время летят вверх без остановки. Производитель просто вынужден повышать цену, дабы сохранить маржу и не уйти в минус.