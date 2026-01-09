Представлен ноутбук ASUS Vivobook 18 на Ryzen AI 7 445

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков Vivobook 14 (M1407GA), Vivobook 16 (M1607GA) и Vivobook 18 (M1807GA), которые базируются на шестиядерном процессоре AMD Ryzen AI 7 445 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, NPU с производительностью до 50 TOPS и TDP до 35 Вт.

Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, IPS-экранами с разрешением 1920:1200 точек, частотой обновления изображения до 144 Гц и сертификацией TÜV Rheinland о пониженном уровне синего света, корпусами массой от 1,46 кг и толщиной от 1,79 см, батареями ёмкостью 42 или 70 Втч, клавиатурой ErgoSense с полноразмерными клавишами шагом 19,05 мм и ходом 1,7 мм, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя полнофункциональными разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-C, портом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Цены и дата начала продаж пока не сообщаются.