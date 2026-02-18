GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac

В тизере для экосистемы Apple можно увидеть MacBook, iMac, Mac Studio, Mac mini и iMac, размещённые вокруг загадочного контроллера GameSir и док-станции, представленных в виде белого силуэта. За последние пару лет компания выпустила несколько официально лицензированных моделей для Xbox, поэтому не исключено, что сейчас готовится вариант G7 Pro, адаптированный под устройства Apple. Кроме того, согласно информации, опубликованной в официальных социальных сетях GameSir, версия GameHub для macOS получит фирменную систему интерполяции кадров на базе искусственного интеллекта, инструменты оптимизации графической производительности, функции цветокоррекции и режим V-Sync. Также представители компании заявили о «плавности более 60 FPS в AAA-проектах».