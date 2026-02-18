GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac

В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после этого официальный аккаунт GameSir в соцсетях опубликовал короткое заявление: «Теперь ваш Mac — это игровой ПК. Представляем GameHub для Mac — откройте доступ ко всей своей библиотеке Steam. Скоро». На промо-изображении показаны современные настольные и портативные компьютеры Apple с подписью: «Запускайте игры для Windows и Steam нативно… Возрождение и свобода». На главной странице приложения говорится о доступе к тысячам игр на поддерживаемых платформах — от мобильных проектов до эксклюзивов консолей нового поколения, транслируемых из облака, но пока что это касается лишь мобильных устройств.

В тизере для экосистемы Apple можно увидеть MacBook, iMac, Mac Studio, Mac mini и iMac, размещённые вокруг загадочного контроллера GameSir и док-станции, представленных в виде белого силуэта. За последние пару лет компания выпустила несколько официально лицензированных моделей для Xbox, поэтому не исключено, что сейчас готовится вариант G7 Pro, адаптированный под устройства Apple. Кроме того, согласно информации, опубликованной в официальных социальных сетях GameSir, версия GameHub для macOS получит фирменную систему интерполяции кадров на базе искусственного интеллекта, инструменты оптимизации графической производительности, функции цветокоррекции и режим V-Sync. Также представители компании заявили о «плавности более 60 FPS в AAA-проектах».
