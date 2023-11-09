Apple Объяснила 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro нового поколения

Возможно, не все обратили на это внимание, но новые модели MacBook Pro от Apple, как 14-дюймовые, так и 16-дюймовые модели, начинаются с цены в 1599 долларов и предлагают всего 8 ГБ объединённой оперативной памяти, которую можно улучшить только при покупке ноутбука на официальном сайте (на деле можно выпаять одни чипы памяти и впаять другие, большего объёма, но это слишком рискованное занятие). Тем не менее, один из руководителей Apple считает, что компания не жадничает, предлагая 8 ГБ оперативной памяти, так как эта память почти равнозначна 16 ГБ оперативной памяти, присутствующей в других системах вроде ноутбуков на базе Windows. В интервью с создателем контента вице-президент по мировому маркетингу продукции Apple Боб Борчерс высказался по поводу недовольства пользователей количеством оперативной объединённой памяти, которая устанавливается в новейшие модели MacBook Pro на чипе M3.

Он заявил, что не считает это особой проблемой и на самом деле работать можно с полным комфортом даже с таким объёмом оперативной памяти. Обновление с 8 ГБ на 16 ГБ ОЗУ на одной из последних моделей ноутбуков стоит дополнительно 200 долларов, хотя за ту же сумму можно приобрести отличный комплект памяти DDR5 на 32 ГБ для ПК. Конечно, память у Apple всегда продавалась дорого и компания на кастомных моделях с большим объёмом ОЗУ или встроенной памяти всегда зарабатывала гораздо больше денег, чем на базовых моделях, но всё равно такой подход и попытка его оправдать выглядят не лучшим образом.