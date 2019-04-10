Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года

Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.

Apple представила W.A.L.T. телефон на MacWorld 1993 года в Бостоне, но так и не появился на прилавках. Ранний предок iPhone выглядел как планшет, но функционировал как телефон и факс. Видео показывает вам полностью функционирующий W.A.L.T. телефон, в комплекте с сенсорным экраном, встроенной адресной книгой, идентификатором звонящего и приложенным стилусом. Устройство имело распознавание рукописного ввода, доступ к онлайн-банкингу и даже позволяло настраивать рингтоны. W.A.L.T. выпускался как в классическом белом цвете Mac, так и в виде серого, похожего на офис, показанного на видео.

Устройство имело собственный жесткий диск, который работал на Mac OS 6 и был изготовлен из Powerbook 100 частей. Apple, W.A.L.T. был разработан в сотрудничестве с BellSouth, телекоммуникационной компанией, которая впоследствии была приобретена AT & T. До появления электронной почты факсимильные аппараты были широко распространены в американских офисах в начале 90-х годов. Несмотря на то, что это выглядит примитивно по сегодняшним стандартам, в то время Apple W.A.L.T. был бы передовой технологией.