Apple Watch Extreme Sports получат увеличенный экран и защиту от ударов

Согласно последнему отчету, версия будущих Apple Watch для экстремальных видов спорта может появиться позже в этом году, а вместе с ней и множество заметных обновлений. Самое главное, эти умные часы будут более долговечными, чем любая другая модель Apple Watch, выпущенная ранее. Эти Apple Watch «Extreme Sports» могут быть еще одной версией Apple Watch Series 8, хотя в последнем отчете Bloomberg от Марка Гурмана это не указывается. Однако в предыдущих случаях сообщалось, что три варианта Apple Watch следующего поколения появятся позже в этом году. Модельный ряд будет включать в себя обычную версию, доступную модель SE и защищенную версию.

Сообщается, что эта модель Extreme Sports будет иметь увеличенную на 7 процентов площадь экрана по сравнению с 45-миллиметровой версией Apple Watch Series 7, а также разрешение 502 x 410. Ранее мы сообщали, что Apple Watch Series 8 будут иметь размер дисплея 50,5 мм, но не подтверждено, будет ли использоваться тот же размер экрана в защищенном варианте. Что касается функций, новые Apple Watch будут рекламировать улучшенную ударопрочность и защиту благодаря новому металлическому корпусу, который прочнее алюминия. Дисплей будет более устойчивым к ударам, а большая площадь экрана означает, что под крышкой, скорее всего, будет обнаружена большая батарея. Говорят, что Apple Watch Series 8 выпускаются в трех размерах, поэтому вполне возможно, что версия «Extreme Sports» будет продаваться в тех же размерах.