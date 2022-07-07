Apple Watch Extreme Sports получат увеличенный экран и защиту от ударов

Сообщается, что эта модель Extreme Sports будет иметь увеличенную на 7 процентов площадь экрана по сравнению с 45-миллиметровой версией Apple Watch Series 7, а также разрешение 502 x 410. Ранее мы сообщали, что Apple Watch Series 8 будут иметь размер дисплея 50,5 мм, но не подтверждено, будет ли использоваться тот же размер экрана в защищенном варианте. Что касается функций, новые Apple Watch будут рекламировать улучшенную ударопрочность и защиту благодаря новому металлическому корпусу, который прочнее алюминия. Дисплей будет более устойчивым к ударам, а большая площадь экрана означает, что под крышкой, скорее всего, будет обнаружена большая батарея. Говорят, что Apple Watch Series 8 выпускаются в трех размерах, поэтому вполне возможно, что версия «Extreme Sports» будет продаваться в тех же размерах.